2 Июня 2022 16:42

Реку Есиль и шесть озер отнесли к опасным водоемам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к купальному сезону. Особую тревогу вызывают водоемы, которые посещает большое количество людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления гражданской обороны Марат Муратов отметил, что наиболее опасными акваториями в области являются река Есиль и шесть озер: Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. Спасатели обеспокоены тем, что отдыхающие часто выбирают необорудованные и непредназначенные для купания места.

«Купаться разрешено только в 58 местах массового отдыха, расположенных на 12 озерах и реке Есиль. В прошлом году в нашей области утонули 22 человека, в том числе 6 детей. За последние 9 лет на неофициальных местах массового отдыха погибли 211 человек, из них 33 ребенка. В то время как на оборудованных пляжах ни одной трагедии не произошло», - сказал М.Муратов.

Сейчас спасатели совместно с арендаторами озер и акиматами готовятся к наплыву желающих провести время у воды. На пляжах создают пункты медицинской помощи и посты общественной безопасности, привлекают добровольных спасателей, прошедших обучение в оперативно-спасательном отряде, готовят специальные участки на водоемах для организации обучения детей плаванию, устанавливают запрещающие знаки в местах, непригодных для купания. На «диких» пляжах, которые часто посещают североказахстанцы, организуют совместное дежурство сотрудников акиматов сельских округов с участковыми.