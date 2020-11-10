Ректоры вузов ежегодно будут отчитываться перед общественностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно ректоры вузов будут отчитываться по финансово-хозяйственной деятельности вузов, а также по научно-исследовательской и учебной работе перед общественностью. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным направлением является ранжирование вузов по четырем категориям. Это международная практика. Это нужно, чтобы вузы понимали, на каком уровне находятся. В основе ранжирования вузов будет уровень трудоустройства выпускников, вклад в развитие страны, региона, какой-то отрасли, так будет постепенно расширяться академическая свобода. То есть, мы считаем, что расширение академической свободы является одним из основных инструментов повышения качества образования», - пояснил вице-министр образования и науки РК.

Второй важный элемент, по его словам, предоставление управленческой самостоятельности вузов. Работа в этом направлении существенным образом перестроена. Теперь вузы имеют самостоятельность в определении форм, органов коллегиального управления и законодательство не ограничивает их в определении конкретных видов, органов управления.

«Мы также повышаем требования к качеству самого высшего образования. То есть, с нашей стороны самый важный момент – регулирование системы высшего образования через государственные стандарты, типовые правила деятельности вузов. В этой связи мы предусмотрели, что ежегодно ректора вузов будут отчитываться по финансово-хозяйственной деятельности вузов, по научно-исследовательской и учебной работе перед общественностью. Это очень важный момент в контексте «Слышащего государства». Еще один важный момент – перевод обучающихся в зарубежных вузах осуществляется в те вузы, в которых размещен государственный заказ или, которые имеют международную аккредитацию. Это также направлено на то, чтобы повысить качество образования», - заключил Мирас Дауленов.