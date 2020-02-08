Ректор вуза Актобе: мы должны перейти от количества к качеству образования

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вузы Казахстана должны перейти от количества выпускников к качеству образования. С 2020 года проходной балл ЕНТ в вузы будет повышен, повышается также стоимость гранта за обучение. А неуспевающих студентов будут массово отчислять. Об этом рассказал ректор Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова Бауржан Ердембеков в ходе коллегии управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Б. Ердембекова, необходимо изменить мнение общества и родителей о том, что все должны закончить вузы, чтобы трудоустроиться.

«Мы побывали в районах области, где провели анкетирование, оказалось, что все выпускники планируют поступить в вуз. Но сегодня мы должны изменить мнение общества и родителей – не все должны оканчивать вузы. Согласно изменениям в законодательстве, в стране будет сокращено количество университетов с 85 до 25. Проходной балл в вуз достигнет 70 баллов, стоимость гранта возрастет с 433 тысяч до 1 млн тенге. Мы должны перейти от количества к качеству образования. В год до 1000 студентов у нас будут отчисляться за неуспеваемость. Это нехороший показатель, но нельзя надеяться, что, поступив в вуз с 50 баллами, можно не учиться», - сказал Б.Ердембеков.

По словам Б. Ердембекова, в стране ежегодно выпускается 40 тысяч педагогов и только 10 тысяч из них трудоустраиваются. Некоторые идут в педагоги-биологи, потому что не прошли в медицинский вуз, однако работать в школе по окончании вуза не стремятся.

В свою очередь, в актюбинском вузе ведется работа по модернизации учебного процесса, планируется привлекать на работу педагогов-практиков из школ и колледжей города.

«Будет больше педагогов-практиков привлекаться в учебный процесс, планируется довести их уровень до 40 процентов. Учителя школ и колледжей будут преподавать в вузах, также за это им поднимут зарплату», - отметил ректор АРГУ.