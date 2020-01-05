Ректор Таразского университета «USTAZ» о статусе педагога: «Теперь возрастет спрос на педагогические специальности»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Таразского государственного педагогического университета «USTAZ» Ержан Амирбекулы прокомментировал принятый закон «О статусе педагога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этого законопроекта долго ждали наши учителя. Необходимость его принятия была отмечена в Послании Главы государства. После было проведена большая и объемная работа, и при участии представителей педагогического сообщества, специалистов, юристов, депутатов Парламента был принят закон, состоящий из 21 статьи», - сказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Ержан Амирбекулы.

Он также остановился на основных новеллах законопроекта.

«Во-первых, это расширение прав учителей и их освобождение от несвойственных обязанностей. Что это даст? Эти изменения дадут большую возможность для их сомосовершенствования, повышения компетенции. Предусмотрены штрафы за привлечение учителей к несвойственным им занятиям, указаны их конкретные размеры», - сказал Ержан Амирбекулы.

Во-вторых, как отметил ректор, очень важным является вопрос повышения профессиональных требований к педагогам.

«Так как сам закон касается повышения статуса педагогов, то, естественно, должны усиливаться и требования к ним», - добавил он.

Отдельно руководитель вуза отметил и предусмотренное материальное стимулирование педагогов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошлогодней августовской конференции отметил, что зарплата учителей будет повышена в течение четырех лет в два раза. Думаем, это послужит хорошим стимулом для дальнейшей качественной работы педагогов. Мы считаем, что теперь на педагогические специальности возрастет спрос. На сегодня во многих специальностях хоть и наблюдается стабильная заработная плата, но нет такой динамики роста. Мы думаем, что предоставленные учителям возможности послужат тому, что многие ведущие выпускники школ станут выбирать именно эту профессию для себя», - резюмировал Ержан Амирбекулы.