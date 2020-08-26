Ректор МУИТ о подготовке журналистских кадров: Мы активно отслеживаем все изменения рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Раиса Ускенбаева рассказала, как вуз готовит специалистов в области журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила Раиса Ускенбаева, с 2010 года университет начал работать над программами подготовки специалистов в области журналистики.

«В эпоху цифровых технологий университет осуществляет подготовку кадров нового поколения в IT-отрасли, междисциплинарности в экономике, менеджменте. Основные образовательные программы, по которым мы ведем подготовку кадров - «Бизнес журналистика, SMM и PR», Цифровая журналистика, международная журналистика и интернет-безопасность и телерадио журналистика», - рассказала Р. Ускенбаева во время онлайн-обсуждения «Уровень развития журналистики в Республике Казахстан» с участием министра информации и общественного развития Аиды Балаевой.

Она также рассказала об образовательной программе вуза «Бизнес журналистика».

«Современным отраслям нужны грамотные специалисты. СМИ сейчас нужны грамотные финансовые аналитики, разбирающиеся в сложных, экономических вопросах. С прошлого года мы стали осуществлять подготовку кадров по образовательной программе «Бизнес журналистика», которая показала что она очень востребована. Образовательная программа «Бизнес журналистика, SMM и PR» направлена на качественную подготовку востребованных работников сферы медиарынка, специализирующихся в области деловой, экономической журналистики и социального медиамаркетинга», - добавила ректора вуза.

«Следующее направление подготовки кадров - это «Цифровая журналистика». Мы вуз, который разработал и предлагает абсолютно новые программы обучения.

Традиционная журналистика подает информацию в виде монолога, а в цифровой руководит диалог. Если раньше журналисты считались гуманитариями, то сегодня для журналистики актуально такое направление, как математическое моделирование. Нужно правильно представить информацию», - отметила она.

Вуз также ведет подготовку специалистов в области информационной безопасности.

«Международная журналистика и интернет-безопасность» - еще одно образовательное направление нашего вуза. Сегодня во всем мире наблюдается такие негативные явления, как пропаганда экстремизма, фейковая информация, пранкинг, цифровая агрессия, троллинг и так далее. Современный журналист обязан распознавать приемы манипулирования людьми, отличать новость от рекламы, факт от вымысла», - рассказала Раиса Ускенбаева.

Одно из основных требований вуза, по словам ректора, акцент при подготовке специалистов для медиаиндустрии делается на практическую составляющую.

«Мы не можем готовить только теоретиков, которые в аудитории работают. Нужно междисциплинарноое образования и синтез различных областей исследования: цифрового контента, IT-технологии, радиовещания, телевидения, рекламы и связи с общественностью. Мы сотрудничаем с крупнейшими медиаструктрами Казахстана. Это позволяет студентам окунуться в мир производства и видеть результаты своего труда.Студент находится в практике, не в аудитории, где идут теоретические лекции. Мы активно отслеживаем все изменения рынка», - заключила ректор.

Отметим, Международный университет информационных технологий был основан в 2009 году по поручению Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Добавим, что в ходе встречи обсуждаются проблемные вопросы в сфере подготовки кадров, в частности, развитие аналитических и практических навыков у студентов специальности «Журналистика», обеспечение рынка специалистами в сфере телерадиовещания и другие темы.