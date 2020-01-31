Ректор КазНУ встретился с заместителем Генерального секретаря ООН
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы Международного форума «Digital Almaty 2020» ректор КазНУ им. аль-Фараби академик Галым Мутанов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильдом и представителем департамента глобальной коммуникации ООН Властимилом Самеком, передает МИА «Казинформ».
Стороны обсудили вопросы участия КазНУ как Глобального хаба Программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию в мероприятиях, посвященных 75-летию Организации Объединенных Наций.
Фабрицио Хохшильд выразил удовлетворение деятельностью КазНУ во главе Глобального хаба, подчеркнув значимость международных инициатив и проектов казахстанского вуза в реализации целей устойчивого развития ООН. Также он отметил важность мероприятий, посвященных юбилею аль-Фараби, необходимость популяризации его добродетельных идей, которые являются актуальными для устойчивого развития человеческой цивилизации.
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