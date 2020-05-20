Ректор ЕНУ: Мы должны воспитать честную молодежь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке «ANTIKOR ORTALYGY» в рамках проекта «ANTIKOR.LIVE» в ходе прямой трансляции на странице в Facebook ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков рассказал о мерах по противодействию коррупции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается борьбы против коррупции, именно на уровне университета мы должны перехватить такие каналы и воспитать честную молодежь. Министром образования и науки РК на днях подписан приказ об утверждении антикоррупционного стандарта. Это не случайно появилось. Огромная работа проводилась не только аппаратами министерства, но и вузами. Первая инициатива о создании «Адалдык аланы» была предложена Агентством по противодействию коррупции. После этого Министерством образования и науки РК был создан проект «Адал білім». Теперь подобные площадки начали появляться во всех учебных заведениях, в том числе в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева. Мы свой центр называем «Әдеп». В антикоррупционном стандарте все прописано, прежде всего, честность, открытость и прозрачность. Им руководит кандидат юридических наук, преподаватель Еркебулан Нугыманов», - рассказал Ерлан Сыдыков.

Студенты данного центра проводят системную работу для недопущения фактов коррупции. Они проводят анкетирование, социальный опрос, делают анализ над ответами студентов. Студенты присылают свои жалобы анонимно.

«Если ФИО преподавателя повторяется, встречается несколько раз, то мы проводим разъяснительную работу с этим педагогом. Некоторые признают, а некоторые увольняются с работы сразу. Около 10 лет я возглавляю ЕНУ. За весь этот период не было таких случаев, когда осуждали за коррупцию. Конечно, мы не можем говорить на 100 процентов, что проблема коррупции решена. Однако, как только появляются сомнения, мы проводим беседу со специалистами, при необходимости увольняем с работы», - пояснил ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.