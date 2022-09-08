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Рекорды температуры воздуха зафиксировали в августе в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 15:37
Рекорды температуры воздуха зафиксировали в августе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В средней тропосфере, над территорией Казахстана, в течение августа преобладала высотная ложбина циклона, в приземном слое - обширный антициклон, сместившийся из районов Прибалтики. Поступление арктического воздуха по восточной периферии антициклона обусловило отрицательные аномалии температуры воздуха в восточной половине республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Так, прохладная погода с первыми отголосками осени пришлась на середину месяца, когда температура воздуха на севере, в центре, на востоке и юго-востоке понижалась ночью до +3+10°С, днем до +12+20°С.

Исключение составили западные регионы, где большую часть месяца, по западной периферии антициклона, происходил вынос теплого воздуха из районов Ирана и восточной части Средиземного моря. Столбики термометров днем достигали отметки +35+41°С. Такие высокие значения температуры воздуха не были рекордными показателями, так как за всю историю метеонаблюдений температуры воздуха повышались до +40+46°С. Тем не менее, на ряде метеорологических станций Мангистауской области были зафиксированы суточные рекорды температуры воздуха.

Так, на метеостанции Актау самая максимальная температура воздуха наблюдалась 15 августа и составила +40,1°С, что стало рекордным показателем, последний раз максимум в этот же день был отмечен в 2008 году (+39,2°С.), на метеостанции Форт-Шевченко 16 августа самая высокая температура воздуха составила +40,2°С, побив рекорд 2012 года, когда в этот день максимальная температура воздуха была +39,3°С.

На фоне преобладающего повышенного атмосферного давления на большей части Казахстана наблюдался дефицит осадков. Лишь в первой декаде месяца серия атмосферных фронтов, связанных с двумя центрами циклонов над Скандинавским полуостровом и циклоном над Восточной Сибирью, обусловили ненастную погоду с сильными дождями в северных, центральных, восточных и юго-восточных регионах республики, где за сутки выпало от 15 до 37 мм.

Например, 1 августа на метеостанции Осакаровка (Карагандинская область) выпало за сутки 31 мм, 5 августа на метеостанции Тасты (Туркестанская область) - 37 мм, 7 августа в Северо-Казахстанской области на метеостанции Возвышенка выпало 15 мм, на метеостанции Чкалово - 21 мм, 9 августа на метеостанции Аршалы (Акмолинская область) - 23 мм. Кроме сильных дождей на АМС (автоматическая метеорологическая станция) Достык (Жетысуская область) усиливался северо-западный ветер до критериев стихийного метеорологического явления погоды (СГЯ), достигая 31-35 м/с.


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