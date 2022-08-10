Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Рекордсмен из Казахстана завоевал «золото» Игр исламской солидарности
10 Августа 2022 23:35

Рекордсмен из Казахстана завоевал «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«6-ая золотая медаль в копилке сборной Казахстана! Легкоатлет Михаил Литвин - чемпион Исламских игр в Конье!», - сообщили в пресс-службе дирекции по развитию спорта. Казахстанец выиграл «золото» в беге на 400 метров. В предварительном забеге Литвин преодолел дистанцию за 44.94 секунды, что стало новым рекордом Казахстана.

Ранее стало известно о том, что казахстанские спортсмены вошли в топ-3 медального зачета Исламиады.



Новости по теме
Бибисара Асаубаева стала автором уникального достижения
Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске
Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры
Читайте также
Бибисара Асаубаева стала автором уникального достижения
Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске
Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры
Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу
Ответный матч Лиги конференций «Кызыл-Жар» - АПОЭЛ состоится в Нур-Султане
Более 720 мальчишек Тараза сыграли в чемпионате города по футболу
Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго
Популярное
1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
3 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
4 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
5 Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив