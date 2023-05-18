Рекордный вес марихуаны уничтожили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рекордный для Северо-Казахстанской области вес марихуаны уничтожили полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Это уже шестая процедура уничтожения наркотиков в текущем году. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО проводят их в присутствии комиссии и представителей общественности.

На этот раз огню предано свыше 460 кг марихуаны и гашиша — сюда входит рекордная за последние 10 лет партия, изъятая в конце апреля в результате спецоперации по пресечению канала поставки наркотиков в СКО.

На акцию были приглашены волонтеры молодежного ресурсного центра областного акимата. Они увидели, как работает комиссия в составе представителей заинтересованных служб и госорганов. Под обязательной видеофиксацией была проверена целостность упаковок, в которых были доставлены наркотики, после сожжения был составлен акт в двух экземплярах.

«Волонтеры — надежные помощники сотрудников полиции. В этом году они приняли участие уже в 30 различных мероприятиях по профилактике наркомании и наркопреступности. Участие в процедуре уничтожения наркотиков — возможность получить зримое подтверждение эффективности взаимодействия полиции и общества», - сказал начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.

Всего с начала года полицейские СКО изъяли из незаконного оборота более 500 кг различных наркотических средств.