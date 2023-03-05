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    13:54, 05 Март 2023 | GMT +6

    Рекордный гонорар получил Шавкат Рахмонов за «бой года» в UFC

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) получил рекордный гонорар за победу над американцем Джеффом Нилом (15-5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Суммарный гонорар Рахмонова за этот бой составил 161 500 долларов (30 000$ — гарантированный гонорар, 6 000$ — спонсорский бонус, 25 500$ — 30% гонорара Нила за проваленное взвешивание, 100 000$ — удвоенный бонус за «Лучший бой вечера», так как Нил не сделал вес).

    Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде и одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере (пятую — в UFC). Комментаторы UFC во время трансляции несколько раз называли этот поединок «боем года».


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