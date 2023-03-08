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Рекордный экспорт сельскохозяйственных культур ожидается в Австралии

Автор:  
Татьяна Кудренок
8 Марта 2023, 05:11
Рекордный экспорт сельскохозяйственных культур ожидается в Австралии

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – Небывалый рост экспорта сельскохозяйственных культур ожидается в Австралии из-за проливных дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По прогнозам, австралийских фермеров ожидает самый богатый на экспорт год за всю историю.

По прогнозам Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов, в этом году до конца июня экспорт сельскохозяйственной продукции в Австралии достигнет рекордных 75 миллиардов долларов США.

«Нам невероятно повезло. Такой высокий уровень производства, безусловно, связан с дождями, а также с тем, что дожди идут в нужное время», - сказал директор Института сельского хозяйства и продовольствия в Мельбурне Тони Бачич.

«Звезды сошлись. Если бы дожди пошли чуть позже или вовремя вода не высохла, мы могли бы потерять большой урожай», - добавил он.

«Национальное производство озимых культур во многом способствовало этим результатам, при этом урожай озимых оценивается в рекордные 67,3 млн тонн в 2022–2023 годах», — заявил Джаред Гринвилл из Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов.

По словам Гринвилла, цены также выросли из-за засухи в других крупных странах-экспортерах.

Однако он добавил, что в ближайшие месяцы ожидаются более сухие погодные условия из-за ослабления климатического явления под названием Ла-Нинья. За последние несколько лет последовательные периоды Ла-Нинья привели к снижению мировых значений температуры и принесли проливные дожди в такие страны, как Канада и Австралия.

Как и другие страны мира, Австралия столкнулась с проблемами в цепочке поставок продовольствия, вызванными ситуацией в Украине и пандемией коронавируса.

На собственное производство продуктов питания в Австралии также повлияли экстремальные погодные явления.

Например, крупное наводнение на восточном побережье страны в прошлом году вызвало нехватку некоторых свежих фруктов и овощей.

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