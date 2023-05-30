Рекордный 1 млн пассажиров намерен обслужить аэропорт Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Рекордный 1 миллион пассажиров обслужит международный аэропорт Актобе в 2023 году. Вопросы развития гражданской авиации рассмотрели на выездном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя правления аэропорта Дастана Малиева, по итогам 2022 года аэропорт сохранил тенденцию увеличения пассажиропотока. Всего было обслужено 765 тысяч пассажиров, что на 17 тысяч больше по сравнению с 2021 годом. По итогам 4 месяцев текущего года обслужено 250 тысяч человек, что больше на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В текущем году по словам Д. Малиева, аэропорт намерен обслужить рекордный 1 миллион пассажиров.

На сегодня рейсы выполняются по 11 направлениям, в числе которых 5 международных: в Стамбул, Шарм–эль–Шейх, Москву, Анталью и Баку. Рейсы в Пхукет и Дубай возобновят в зимний период. Ведется работа по открытию рейсов в Урумчи, Ташкент, Минеральные Воды, возобновлению рейсов в Тбилиси и Казань.

В текущем году было увеличено количество рейсов в Астану с 25 до 30 в неделю, в Баку - с 2 до 3, а также в Анталью - с 4 до 9.

В целях недопущения проблем, с которыми воздушная гавань столкнулась в прошлом году из-за состояния плит, аким области Ералы Тугжанов осмотрел взлетно-посадочную полосу и подчеркнул необходимость своевременного проведения всех запланированных на этот год ремонтных работ. Аким также обратил внимание руководства аэропорта на значительное снижение грузопотока и доходов.

Так, в текущем году обработано 4 тысяч тонн груза, обслужено 1 266 рейсов. Работы по данным направлениям поручено усилить, также, как и ускорить реализацию проекта по строительству современного логистического центра на территории аэропорта с участием национального почтового оператора «Казпочта».