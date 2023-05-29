Рекордных 28 млрд долларов достиг приток иностранных инвестиций в РК в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената РК Ольга Перепечина назвала основные факторы привлекательности страны для инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это политическая стабильность, предсказуемость и неизменность законодательства, эффективность госуправления на территории всей страны. И государство держит на контроле все эти звенья, составляющие прочный фундамент инвестиционного климата. Законодательно предусмотрены различные механизмы стимулирования инвестиционной активности в нашей стране», - сказала Ольга Перепечина на правительственном часе в Сенате.

Она напомнила, что в Казахстане функционируют 14 специальных экономических и 33 индустриальные зоны, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций, упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса, создана прочная нормативная правовая база и благоприятные условия для инвестиционной деятельности.

Утверждена новая Концепция инвестполитики, с 76 странами действует безвизовый режим, функционирует институт инвестиционного омбудсмена.

«И этому есть результаты. Главный индикатор привлекательности Казахстана – это валовый приток прямых иностранных инвестиций, который по итогам 2022 года достиг рекордных 28 млрд долларов США. Это крупнейший приток инвестиций за последние 10 лет», - заключила депутат.