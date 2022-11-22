Рекордные объемы экспорта зафиксировали в Казахстане

22 Ноября 2022, 09:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-сентябрь 2022 года составил $98,4 млрд — на 35% больше, чем в январе-сентябре 2021 года ($72,9 млрд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Номинальный объем экспорта РК— $63,8 млрд — на 47,5% больше, чем за 9 месяцев 2021 года ($43,3 млрд).

По расчетам ERI, реальный рост экспорта РК (ИФО) — около 2,8 - 3%, за счет высоких цен на основные экспортные позиции. Поставки нефти в тоннах выросли всего на 1,6%, экспортная выручка— на 63,4%.

В разрезе стран экспорт вырос:

· в Италию на 84% до $11,2 млрд

· в Китай на 43% до $10,3 млрд

· в Россию на 15% до $5,9 млрд

· в Нидерланды на 24% до $4,1 млрд

· в Корею в 2,9 раз до $3,6 млрд

· в Турцию на 71% до $3,6 млрд

· в Узбекистан на 36% до $2,6 млрд

Стоимость экспорта РК за 9 месяцев 2022 года ($63,8 млрд) превышает годовые объемы поставок предыдущих 7 лет. В годовом объеме в последний раз больше было в 2014 году ($79,5 млрд).