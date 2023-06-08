Рекордные для мая +36,2 градуса и -8°С были зафиксированы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В начале мая по-летнему жаркая погода наблюдалась в западной половине Казахстана, в самом конце месяца – уже на большей части республики, были зафиксированы новые температурные рекорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Например, 1 мая в Мангистауской области на метеостанции Аккудык была зафиксирована самая высокая температура воздуха +34,1°С, тем самым был перекрыт рекорд 2005 года (+33,9°С), на метеостанции Сам максимальная температура воздуха была +32,5°С, в последний раз в этот же день абсолютный максимум отмечался в 1975 году (+31,0°С).

На метеостанции Кульсары (Атырауская область) в этот же день столбики термометров достигли отметки +33,4°С, таким образом перекрыв рекорд 1986 года (+31,8°С), 2 мая на этой же станции температура воздуха была +32,4°С, тем самым перекрыт рекорд 1970 года (+32,2°С), на метеостанции Тайпак (Западно-Казахстанская область) в этот день самая высокая температура воздуха была +32,2°С, тем самым был перекрыт рекорд 1970 года, когда температура воздуха составила +31,4°С, 11 мая на метеостанции Баянауыл (Павлодарская область) максимальная температура воздуха составила +31,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1976 года (+30,0°С).

На метеостанции Жарык (Карагандинская область) столбики термометров достигли отметки +29,6°С, последний раз в этот же день максимум отмечался в 1991 году и составил +29°С, на метеостанции Кызылорда (Кызылординская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки +35,6°С, обновился рекорд 2019 года (+34,7°С).

27 мая на метеостанции Актау (Мангистауская область) максимальная температура воздуха составила +36,2°С, тем самым был обновлен рекорд 2000 года, когда температура воздуха составляла +34°С, 30 мая на метеостанции Костанай (Костанайская область) столбик термометра достиг отметки +34,9°С, был перекрыт рекорд 2021 года (+34,5°С).

В начале мая на северные, центральные, восточные, южные регионы, напротив, поступали холодные воздушные массы из районов Восточной Сибири, что привело к понижению температуры воздуха до заморозков: ночью в Карагандинской области 2 мая на метеостанции Актогай температура воздуха составила -6,8°С, был перекрыт рекорд 1969 года (-5°С), 3 мая на метеостанции Актогай была зафиксирована температура -7,8°С, тем самым был перекрыт рекорд 2002 года (-3,7°С), на метеостанции Риддер (Восточно-Казахстанская область) минимальная температура воздуха была -5,2°С, в 1985 году температура воздуха составила -4,5°С, 4 мая на метеостанции Актогай (Карагандинская область) рекордный показатель температуры воздуха достиг отметки -8°С, был перекрыт рекорд 1997 года (-5,1°С), 5 мая на метеостанции Тараз (Жамбылская область) была зафиксирована минимальная температура -1,1°С, тем самым был перекрыт рекорд 1998 года (+0,5°С).

Кроме этого на юго-востоке страны наблюдался сильный ветер. Например, на АМС (автоматическая метеорологическая станция) Достык (Жетысуская область) 1 мая был ураганный ветер порывы достигали 42 м/с, 2 – 3 мая очень сильный ветер – с порывы 31-33 м/с.

Кроме температурных рекордов, в мае были отмечены рекорды по выпавшим атмосферным осадкам, за сутки на некоторых станциях выпала месячная норма: например на метеостанции Казалинск (Кызылординская область) 16 мая выпало 17 мм - при норме 14 мм в месяц, на метеостанции Тасты (Туркестанская область) 17 мая выпало 18 мм - при норме 17 мм, на метеостанции Жаланашколь (Жетысуская область) 22 мая выпало 10 мм - при норме за месяц 8 мм.

В г. Астане за май 2023 года самая низкая температура воздуха по данным метеорологических наблюдений была зафиксирована ночью 3 мая и составила -2°С, самая высокая температура воздуха наблюдалась 31 мая +33,1°С.

Осадков за месяц выпало 0,6 мм, при норме 33 мм, что составило 2% от нормы.