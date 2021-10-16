Рекордные 32 196 случаев заражения КВИ выявили в России за сутки

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 15 октября в России зафиксировано 999 летальных исходов от коронавирусной инфекции – очередной максимум с начала пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, за последний месяц пиковое значение в количестве смертельных случаев обновилось уже 14 раз, т.е. в среднем каждые вторые сутки фиксировался очередной антирекорд.

Подсчет официальных данных свидетельствует о том, что за последний месяц от коронавируса в РФ погибло 25 478 человек, т.е. 11,51% от общего числа умерших за все время пандемии.

При этом в глобальном рейтинге ВОЗ Россия сохраняет второе место после США по количеству смертей от КВИ за последние 7 дней и пятое место - за весь период пандемии.

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев коронавируса во всех регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По числу заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область – по 6 631, 2 632 и 2 110 случаев соответственно.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 7 926 176 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 6 960 024 пациентов. За все время от инфекции скончались 221 313 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 581 572 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 22 268 человек.

В связи с обострением эпидемической обстановки более 30 регионов ужесточили карантинный режим, в т.ч. введены QR-коды или обязательные сертификаты о вакцинации для посещения общественных мест и публичных мероприятий.

В отдельных субъектах ввели или расширили перечень сфер деятельности, для работников которых вакцинация является обязательной.