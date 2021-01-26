Рекордные 305 млрд тенге составили капитальные вложения в здравоохранение за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За «коронавирусный» 2020 год капитальные инвестиции в здравоохранение и соцуслуги в Казахстане составили рекордные 305,1 млрд тенге — сразу в 2,2 раза больше в денежном выражении, чем годом ранее (ИФО — 240%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года в сектор проинвестировали 137,7 млрд тенге — плюс 12,7% за год.

2020 год стал годом коронавирусной пандемии. По показателю и уровню распространения заболеваемости Республика Казахстан находится в зоне умеренного риска или «жёлтой зоне».

В региональном разрезе за 2020 год наибольший объём средств, вложенных в здравоохранение и соцуслуги, пришёлся на Алматы: 48,3 млрд тенге — в 3,5 раза больше в стоимостном выражении, чем в 2019 году. Следом идут Карагандинская (26,8 млрд тенге, в 3,5 раза больше, чем годом ранее) и Восточно-Казахстанская (25,9 млрд тенге, плюс 75,9%) области.

Среди всех регионов страны только 2 из 17 ушли в минус в сравнении в показателями предыдущего года — Атырауская область (2,6 млрд тенге, минус 18,8%) и Шымкент (8,1 млрд тенге, минус 6,5% за год).

Большая часть капвложений в разрезе источников финансирования пришлась на местный бюджет: 41,8%, или 127,6 млрд тенге — в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Четверть вложений была обеспечена за счёт собственных средств: 75,2 млрд тенге, рост на 42,9% за год. Ещё 17,7% пришлось на республиканский бюджет: 53,9 млрд тенге плюс 42,7%.