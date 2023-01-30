Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рекордные 3,8 трлн тенге налогов уплачено Тенгизшевройл по итогам 2022 года

30 Января 2023, 14:27
Рекордные 3,8 трлн тенге налогов уплачено Тенгизшевройл по итогам 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оператор месторождения Тенгиз – компания Тенгизшевройл в 2022 году заплатила свыше 8 млрд долларов в виде налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана «Energy Monitor».

Это свыше $8 млрд (что выше чистой прибыли ТШО за 2022 год – $6 млрд).

Основными налогами Тенгизшевройл являются:

- корпоративный подоходный налог (ставка 30 %) – 1,3 трлн тенге в 2022 году;

- экспортные таможенные пошлины – 1,2 трлн тенге;

- НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)/Роялти – 1,14 трлн тенге.

Выплаты по ИПН за 2022 год составили 33,5 млрд тенге. Учитывая, что в штате Тенгизшевройл в среднем работает 4700 человек, то среднемесячная заработная плата (с учетом всех премий и бонусов) в 2022 году составила 5,4 млн тенге.


Новости по теме
QazaqGaz и Eni обсудили возможности сотрудничества в сфере переработки газа
Нефть дешевеет в преддверии заседаний ОПЕК+ и ФРС США
Палата представителей США приняла законопроект о запрете использования стратегических запасов нефти
Теги:
Читайте также
Акционер Olimpbet Дарина Денисова вошла в Ассоциацию Букмекеров Казахстана
QazaqGaz и Eni обсудили возможности сотрудничества в сфере переработки газа
Запретить ввоз и реализацию бензина низкого экологического класса предлагают в Кыргызстане
Нефть дешевеет в преддверии заседаний ОПЕК+ и ФРС США
Палата представителей США приняла законопроект о запрете использования стратегических запасов нефти
В Chevron не ожидают дивидендов от ТШО в первом квартале 2023 года
В Казахстане официально зарегистрирована компания STADA AG
28 сельхозкооперативов создано в Актюбинской области по проекту «Ауыл аманаты»
Новости партнеров
Популярное
1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
5 Как обучают саперов в казахстанской армии

Лента новостей