Рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за сутки

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в материковом Китае зафиксировали рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди регионов материкового Китая, сложная эпидемиологическая ситуация остается в северо-восточной провинции Цзилинь и городе Шанхай.

«За истекшие сутки в материковом Китае зафиксировано 1323 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 39 инфицированных прибыли из-за рубежа. 1284 случая выявлены внутри страны, наибольшее число инфицированных приходится на провинцию Цзилинь (890) и город Шанхай (322)», - говорится в сообщении ведомства.

В Китае ведется отдельная статистика бессимптомных пациентов. За минувшие сутки выявлено 21 784 бессимптомных носителей, из них 73 прибыли из-за рубежа. Наибольшее число бессимптомных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Шанхае (19 660) и провинции Цзилинь (1546).

С начала пандемии в материковом Китае общее число диагностированных COVID-19 превысило 160,1 тыс. человек, выздоровевших и выписанных из больниц 131,3 тыс. человек, летальных исходов - 4638.

Новая волна коронавируса охватила 29 из 31 административно-территориальных единиц материкового Китая.

По состоянию на 5 апреля более 1,24 млрд человек прошли полный курс вакцинации, что составляет около 88% всего населения Китая.