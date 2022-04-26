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    22:05, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Рекордные 130 млн тенге выделили в Атырау на борьбу с комарами

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На проведение дезинсекционных работ против комаров в этом году городской бюджет выделил почти 130 миллионов тенге. Уничтожать этих кровососущих насекомых будут не только в городе, но и пригородных посёлках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В январе этого года был объявлен тендер на проведение дезинсекционных работ против комаров. Однако из-за проблем с документами участников конкурс был перенесен на апрель. «Скоро все процедуры завершатся, и в начале мая начнутся работы. Но, тем не менее, при спонсорской поддержке в некоторых частях города, где больше всего наблюдается комаров, их уничтожение роторными опрыскивателями началось уже в начале апреля. В целом, в этом году для борьбы с комарами из городского бюджета выделено 129 995 000 тенге. В первую очередь будут обрабатываться подъезды многоквартирных домов, парки, скверы», - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау.

    Такой суммы из бюджета на борьбу с комарами раньше не выделялось. В прошлом году было выделено 126 миллионов тенге.


    Теги:
    Атырауская область Экология Акимат
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