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Рекордные 1,4 трлн тенге оставили казахстанцы в магазинах и на базарах в декабре 2019 года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За предновогодний богатый на праздники последний месяц ушедшего года казахстанцы оставили в магазинах и на базарах рекордные 1,4 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.
«В последний месяц ушедшего года казахстанцы оставили в магазинах и на базарах страны уже 1,39 трлн тенге против 956,6 млрд тенге в ноябре 2019-го и 1,22 трлн — в декабре годом ранее (+13,8%).Реальный рост объемов ритейла составил сразу 44,8% к ноябрю 2019-го и 7,3% — к декабрю 2018 года», - говорится в материале.
Наибольший объем официально проведенной по кассе розничной торговли традиционно пришелся на два города: 451,5 млрд тенге — на Алматы (против 375,2 млрд тенге годом ранее), 166,2 млрд тенге — на Нур-Султан (против 143,2 млрд тенге).
В топ-5 регионов по показателям ритейла также вошли ВКО, Карагандинская, Актюбинская и Алматинская области. Самые слабые показатели — в густонаселенной Туркестанской области.
По итогам 12 месяцев прошедшего года официальный уровень инфляции к аналогичному периоду 2018 года составил 5,3%. Для сравнения, годовая инфляция в 2018 году достигала 6%, в 2017-м — 7,4%.
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