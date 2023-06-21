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Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
21 Июня 2023, 16:34
Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области Фото: Валерий Бугаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском областном акимате прошло совещание по ремонту дорог в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в 2023 году реализуется 136 проектов, планируется отремонтировать 656 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

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Работы идут согласно утвержденному графику, без отставаний по срокам. На сегодня полностью завершены 40 участков. Имеется вся необходимая инфраструктура, работают 23 асфальтобетонных завода, 13 карьеров по добыче щебня и 1 завод по производству битума.

«Контроль осуществляется Центром качества дорожных активов. Установлено, что из 442 проб асфальта с участков, отремонтированных в 2022-2023 годы, 87 не соответствуют стандарту, также выявлены 286 дефектов разной степени», - добавили в администрации.

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Аким Павлодарской области Асаин Байханов поручил подрядчикам в рамках гарантийных обязательств устранить все выявленные дефекты в кратчайшие сроки, а акимам городов и районов - держать выполнение ремонтов дорожной инфраструктуры на особом контроле.

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