Рекордную партию кокаина в 35 тонн изъяли в Германии

В пятницу правоохранительные органы Германии провели операцию в семи федеральных землях и изъяли нелегальную партию кокаина весом 35 тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство DPA, в пятницу Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщили о крупнейшей конфискации нелегальной партии кокаина в истории страны. Ведомства лишь отметили, что операции проводились в семи федеральных землях. Данные об объемах, оценочной стоимости, стране происхождения наркотиков не приводилось, подробности предоставят на пресс-конференции в понедельник в прокуратуре Дюссельдорфа.

DPA со ссылкой на министерство юстиции Северного Рейна — Вестфалии уточняет, что кокаин был обнаружен в порту Гамбурга еще в прошлом году, но об этом не сообщалось. Причины, почему информация не была предана огласке, не уточняются. Речь идет о 35 тоннах кокаина, что является крупнейшей такой находкой.

В свою очередь, газета Bild со ссылкой на собственную информацию пишет, что наркотики были найдены «в коробках с фруктами, спрятанными между ананасов». Во время операций в семи регионах были арестованы семь человек. Оценочная стоимость партии составляет €3 млрд.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС