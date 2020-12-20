Рекордное сближение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Профессор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева Андрей Солодовник рассказал об уникальном явлении – рекордном сближении Юпитера и Сатурна - которое произойдет 21 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Понедельник 21 декабря - день зимнего солнцестояния. По словам А.Солодовника, поворот Солнца на лето наступит в 16:03 по времени Нур-Султана. В этот же вечер произойдет рекордное по параметрам сближение Юпитера и Сатурна. Ученый отметил, что периодические сближения планет на небе неизбежны, поскольку плоскости планетных орбит очень близки по расположению в пространстве.

«В пространстве их будут разделять сотни миллионов километров. Но направления, по которым мы их будем видеть, почти совпадут. Юпитер и Сатурн на небе сближаются каждые 20 лет из-за соотношения угловых скоростей их движения. Рекордное сближение означает, что очень яркий Юпитер и менее яркий Сатурн будут разделять менее шести угловых минут – это чуть более 1/6 диаметра лунного диска», - пояснил А.Солодовник.

Профессор подчеркнул, что планеты не сольются в одну точку на небе. Но в телескоп можно будет увидеть невероятно красивую картину – на одной небольшой площадке будут расположены и диски планет, и их спутники.

«Увидеть это великолепие на вечернем небе надо будет успеть: стемнеет около 17.40 часов. Примерно через час планеты уже приблизятся к заходу за горизонт. Удивляет и радует то, что столь тесного сближения самых больших планет нашей Солнечной Системы не было с 1623-го года. Следующее подобное событие случится только 15 марта 2080 года», - сообщил ученый.

А. Солодовник добавил, что ничего мистического или пророческого в этом явлении искать не нужно. Никакого нового цикла развития жизни общества или природы сближение планет не несет.