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Рекордное панно из 40 тонн яблок выложили в Кабардино-Балкарии

7 Октября 2019 02:38
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Рекордное панно из 40 тонн яблок выложили в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Рекордное панно из 40 тонн яблок создали на площади более 1 тыс. кв. м в рамках первого в Кабардино-Балкарии (КБР) гастрономического фестиваля. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма КБР на официальной странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Рекорд состоялся! При создании уникального яблочного панно площадью более 1000 кв.м использовали около 40 тонн фруктов или, если быть точнее, 175 440 яблок. Поздравляем всех, кто участвовал в проекте. И благодарим за доставленную радость», - говорится в сообщении.


Ранее арт-координатор института развития города Нальчика «Платформа», преподаватель колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета, художник Керим Аккизов сообщил, что создавать «Древо жизни» (так называется панно) из яблок начали утром в субботу на площади Абхазии в центре Нальчика, где проходил гастрономический фестиваль. При выборе яблок было несколько критериев: цвет и диаметр.

Институт развития города «Платформа» создан в Нальчике в текущем году, который занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время «Платформа» организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.

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Ключевые слова: Общество,
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