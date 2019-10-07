Рекордное панно из 40 тонн яблок выложили в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Рекордное панно из 40 тонн яблок создали на площади более 1 тыс. кв. м в рамках первого в Кабардино-Балкарии (КБР) гастрономического фестиваля. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма КБР на официальной странице в Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Рекорд состоялся! При создании уникального яблочного панно площадью более 1000 кв.м использовали около 40 тонн фруктов или, если быть точнее, 175 440 яблок. Поздравляем всех, кто участвовал в проекте. И благодарим за доставленную радость», - говорится в сообщении.





Ранее арт-координатор института развития города Нальчика «Платформа», преподаватель колледжа дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета, художник Керим Аккизов сообщил, что создавать «Древо жизни» (так называется панно) из яблок начали утром в субботу на площади Абхазии в центре Нальчика, где проходил гастрономический фестиваль. При выборе яблок было несколько критериев: цвет и диаметр.

Институт развития города «Платформа» создан в Нальчике в текущем году, который занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти. За это время «Платформа» организовала и провела в Нальчике несколько фестивалей: кинофестивали, фестиваль городской культуры и первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.