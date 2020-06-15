Рекордное количество заявок на ЕНТ отмечается в этом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рекордное количество заявок на ЕНТ в этом году отмечает директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году поступило рекордное количество заявок на ЕНТ, их общее количество 131 755. Из них от выпускников этого года - 82 %, что на 15 % выше показателя прошлого года», - сказал Дидар Смагулов на брифинге в СЦК.
Спикер сообщил, что ЕНТ будет проводиться в 161 пункте по республике, где будут соблюдены все необходимые требований санитарной безопасности.
Ранее сообщалось, что директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Дидар Смагулов извинился перед родителями за вынужденные ограничения.
«Мы были вынуждены поставить запрет на посещение пунктов проведения ЕНТ родителями. Я хотел бы извиниться и прошу отнестись с пониманием к данной ситуации», - сказал Дидар Смагулов.
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