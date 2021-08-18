Рекордное количество заболевших COVID-19 зафиксировали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рекордное количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, по состоянию на 18 августа в области зарегистрировано 38 063 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 26 132.

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1780,8.

«Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился с 0,9% до 1,0%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается районах: Алакольском - 1,5% (89 случаев), Балхашском - 2,1% (85 случаев), Ескелдинском - 1,2% (85 случаев), Каратальском - 1,0% (105 случаев), Кербулакском - 1,2% (65 случаев), Панфиловском -1,1% (176 случаев), Сарканском - 1,6% (55 случаев), Кегенском - 1,9% (24 случая). За последние сутки зарегистрировано 477 случаев КВИ, темп прироста - 1,3%, из них 391 симптомных (82,0%) и 86 бессимптомных (18,0%) случаев. Из 477 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 68, 40 случаев среди школьников и 4 случая среди студентов», - проинформировали в ведомстве.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 8, Балхашский – 14, Енбекшиказахский - 39, Ескельдинский – 13, Жамбылский – 46, Илийский - 60, Карасайский - 21, Каратальский - 10, Кегенский - 2, Кербулакский - 8, Коксуский -16, Панфиловский - 45, Райымбекский - 2, Талгарский - 37, Уйгурский - 14, г.Талдыкорган - 106, г.Текели - 30, г.Капшагай - 6.

Всего выписано 30 324 пациентов, за сутки из стационара выписано 76 пациентов, снято с домашней изоляции 341 человек.

По информации ДСЭК, с начала года в Алматинскую область поступило 689 255 доз первого компонента вакцины. Из них 598 745 доз Gam-COVID-Vac, 39 500 доз Hayat-Vax, 13 010 доз QazVac, 28 000 доз CoronaVac и 10 000 доз Sinopharm. На сегодняшний день в Алматинской области осталось 62 198 доз вакцины первого компонента.

Второго компонента вакцины поступило 557 415 доз. Из них 466 905 доз Gam-COVID-Vac, 39 500 доз Hayat-Vax, 13 010 доз QazVac, 28 000 доз CoronaVac и 10 000 доз Sinopharm. На сегодняшний день второго компонента вакцины осталось 64 278 доз.

Первым компонентом вакцинировано 627 057 человек, вторым - 493 137. Среди вакцинированных: государственные служащие - 12 176, медицинские работники - 23 586, педагоги - 39 007, лица с хроническими заболеваниями - 5482 и представители других сфер деятельности - 498 048 человек.

С начала года мониторинговыми группами охвачено 142 956 объектов, выявлено 1273 нарушении карантинного режима и применены административные взыскания по статье 425 часть 1 КоАП РК. Из них 206 кафе, ресторанов и 55 физических лиц были оштрафованы за проведение семейных, коллективных и массовых мероприятии.

Кроме этого на 407 объекта и 443 физических лиц были составлены протокола за не соблюдение масочного режима. Всего 725 объектов оштрафованы на 83 миллиона, 533 физических лиц на 23 миллиона.