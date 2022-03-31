Рекордное количество внутренних туристов зафиксировано в Казахстане в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована официальная статистика казахстанского туризма за 2021 год, согласно которой в прошлом году в стране отдохнули 6,9 млн человек, что на 35% превышает показатель 2020 года и на 5% показатель доковидного 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании Kazakh Tourism.

Структура внутренних туристских потоков выглядит следующим образом: количество остановившихся туристов в местах размещения – 5,14 млн человек; в санаторно-курортных учреждениях – 0,32 млн человек; экотуристы, посетившие особо-охраняемые природные территории – 1,44 млн человек (рекордный показатель).

Отмечается также, что объем оказанных услуг отечественными местам размещений практически восстановился до 90% к показателю доковидного года и составил 109 млрд тенге. Это стало возможным благодаря существенному росту внутреннего турпотока.

Что касается иностранных туристов, въездной туристский поток продолжает постковидное восстановление. В местах размещения страны за прошлый год зафиксировано 330 тыс. иностранных туристов, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом, но на столько же (33,7%) меньше показателя доковидного 2019 года.

При этом отмечается, что безвизовый режим с 74 государствами возобновился только с начала этого года, а некоторые ковидные ограничения, как закрытые сухопутные границы на въезд в Казахстан, остаются актуальными до сих пор.

Полное восстановление въездного туризма ожидается только в 2024 году, добавили в пресс-службе Kazakh Tourism.