Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии
ТОКИО. КАЗИФНОРМ – В Японии по состоянию на четверг 2 158 пациентов находились в тяжелом состоянии, МИА Казинформ передает со ссылкой на NHK World Japan.
В Японии количество больных коронавирусом в тяжелом состоянии достигло рекорда в четверг - 2 158, что на 48 больше по сравнению со вторником.
Согласно городским властям Токио, в четверг 3 099 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в столице Японии. В городе отмечают снижение ежедневных случаев коронавируса в течение последних 11 дней. Сообщается, что в течение последней недели в среднем в день выявляли по 3 140 случаев, что на 37.9% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в столице Японии достигло 349 841.
Согласно официальным лицам, по состоянию на четверг число пациентов в тяжелом состоянии составило 291, увеличившись на пять за день.
Общее число людей, погибших из-за вируса в Токио, составило 2 510. 10 человек умерли в четверг.
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