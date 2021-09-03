+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 23 °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии

3 Сентября 2021 18:27
Поделиться:
Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии

ТОКИО. КАЗИФНОРМ – В Японии по состоянию на четверг 2 158 пациентов находились в тяжелом состоянии, МИА Казинформ передает со ссылкой на NHK World Japan.

Новости по теме
Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае
«Качественное образование» - На площадке «Азаматтық алаң» прошло заседание с участием экспертов Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране Аким столицы обозначил направления работы акимата

В Японии количество больных коронавирусом в тяжелом состоянии достигло рекорда в четверг - 2 158, что на 48 больше по сравнению со вторником.

Согласно городским властям Токио, в четверг 3 099 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в столице Японии. В городе отмечают снижение ежедневных случаев коронавируса в течение последних 11 дней. Сообщается, что в течение последней недели в среднем в день выявляли по 3 140 случаев, что на 37.9% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в столице Японии достигло 349 841.

Согласно официальным лицам, по состоянию на четверг число пациентов в тяжелом состоянии составило 291, увеличившись на пять за день.

Общее число людей, погибших из-за вируса в Токио, составило 2 510. 10 человек умерли в четверг.


Подписывайтесь на наш канал:

#Япония   #Общество   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Новости по теме
Мемориальную доску писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову открыли в Костанае
«Качественное образование» - На площадке «Азаматтық алаң» прошло заседание с участием экспертов
Всеобщий диктант на казахском языке прошел сегодня в стране
Аким столицы обозначил направления работы акимата
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
4 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Читайте также
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Свыше 6 тысяч алматинских школьников смогут посещать бесплатные кружки
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив