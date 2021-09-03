Рекордное количество тяжелобольных COVID-19 зафиксировали в Японии

ТОКИО. КАЗИФНОРМ – В Японии по состоянию на четверг 2 158 пациентов находились в тяжелом состоянии, МИА Казинформ передает со ссылкой на NHK World Japan.

В Японии количество больных коронавирусом в тяжелом состоянии достигло рекорда в четверг - 2 158, что на 48 больше по сравнению со вторником.

Согласно городским властям Токио, в четверг 3 099 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в столице Японии. В городе отмечают снижение ежедневных случаев коронавируса в течение последних 11 дней. Сообщается, что в течение последней недели в среднем в день выявляли по 3 140 случаев, что на 37.9% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Количество официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в столице Японии достигло 349 841.

Согласно официальным лицам, по состоянию на четверг число пациентов в тяжелом состоянии составило 291, увеличившись на пять за день.

Общее число людей, погибших из-за вируса в Токио, составило 2 510. 10 человек умерли в четверг.