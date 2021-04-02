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    11:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Рекордное количество «синтетики» на 24 млрд тенге изъяли оперативники Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рекордное количество синтетических наркотиков на 24 миллиарда тенге изъяли оперативники города Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Управлением по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Карагандинской области в результате проведения спецоперации ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения, две из них - на территории Карагандинской области, по одной - в Акмолинской области и в городе Павлодаре.

    31 марта в Акмолинской области задержан один из организаторов данной преступной группы. 30-летний житель Карагандинской области приобрел дом в указанном регионе, оборудовав его необходимыми приспособлениями для изготовления наркотических средств синтетического происхождения в больших объемах, с дальнейшей реализацией в различных регионах страны. В ходе проведенного санкционированного обыска у задержанного изъято более 3 кг готового наркотического средства «Мефедрон» и 35 литров того же наркотика в жидком виде, а также 3 тысячи литров жидких и около 50 кг сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств.

    «Ранее были задержаны активные участники данной организованной преступной группы, а именно изготовители наркотических средств 32-летний алматинец, 35-летний житель Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые вели свою преступную деятельность на территориях Карагандинской области, в городах Нур-Султане, Алматы и Павлодаре», – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

    Стоит отметить, что из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 кг готовых к сбыту наркотических средств, что равно 100 тысячам разовых доз, цена на черном рынке на них составила бы около 1 млрд 600 млн тенге. По словам экспертов, из изъятых компонентов, фигуранты могли бы изготовить около полутора миллиона доз на сумму 24 миллиарда тенге, которые могли бы разойтись по всей стране.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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