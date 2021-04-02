Рекордное количество «синтетики» на 24 млрд тенге изъяли оперативники Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Рекордное количество синтетических наркотиков на 24 миллиарда тенге изъяли оперативники города Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Карагандинской области в результате проведения спецоперации ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения, две из них - на территории Карагандинской области, по одной - в Акмолинской области и в городе Павлодаре.

31 марта в Акмолинской области задержан один из организаторов данной преступной группы. 30-летний житель Карагандинской области приобрел дом в указанном регионе, оборудовав его необходимыми приспособлениями для изготовления наркотических средств синтетического происхождения в больших объемах, с дальнейшей реализацией в различных регионах страны. В ходе проведенного санкционированного обыска у задержанного изъято более 3 кг готового наркотического средства «Мефедрон» и 35 литров того же наркотика в жидком виде, а также 3 тысячи литров жидких и около 50 кг сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств.

«Ранее были задержаны активные участники данной организованной преступной группы, а именно изготовители наркотических средств 32-летний алматинец, 35-летний житель Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые вели свою преступную деятельность на территориях Карагандинской области, в городах Нур-Султане, Алматы и Павлодаре», – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Стоит отметить, что из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 кг готовых к сбыту наркотических средств, что равно 100 тысячам разовых доз, цена на черном рынке на них составила бы около 1 млрд 600 млн тенге. По словам экспертов, из изъятых компонентов, фигуранты могли бы изготовить около полутора миллиона доз на сумму 24 миллиарда тенге, которые могли бы разойтись по всей стране.



