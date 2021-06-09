Рекордное количество казахстанских вузов вошло в рейтинг лучших университетов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14 казахстанских вузов вошли в международный академический рейтинг Quacquarelli Symonds World University Rankings, который является одним из самых авторитетных рейтингов университетов во всем мире. Более того, в этом году некоторые вузы укрепили свои позиции, поднявшись на несколько строк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби в очередной раз вошел в число 200 лучших университетов мира, заняв 175-е место. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева поднялся на 90 позиций и занял 328-е место, Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова расположился на 482-ом месте и закрепился в топ-500 институционального рейтинга. Также в рейтинге Satbayev University, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова.

«За всю историю существования рейтинга в него вошло наибольшее количество казахстанских вузов – 14, семь из которых улучшили свои позиции за последний год. Это свидетельствует о росте международного признания казахстанского высшего образования», – отметил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

При расчете позиций вузов в рейтинге учитываются результаты опроса представителей академических кругов и организаций-работодателей, а также 14,7 млн публикаций за период с 2015 по 2019 год. Продвижение в мировых рейтингах – это наглядное подтверждение качества казахстанского образования и высокого статуса университетов.