9 Июня 2022 17:43

Рекордное количество казахстанских вузов вошло в мировой академический рейтинг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 казахстанских вузов вошли в международный академический рейтинг Quacquarelli Symonds World University Rankings, который является одним из самых авторитетных рейтингов университетов во всем мире. За последние три года число вузов в престижном рейтинге выросло вдвое: в 2018 году в рейтинге значились восемь отечественных вузов, в 2021 году – 14, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Впервые отечественный вуз, а именно Казахский национальный университет имени аль-Фараби, вошел в топ-150 лучших университетов мира.

За один год вуз улучшил свои показатели и поднялся сразу на 25 позиций вверх со 175-го места.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева поднялся на 51 строчку вверх и впервые вошел в ТОП-300, заняв 277-е место.

Satbayev University продвинулся почти на 100 позиций и расположился на 405-й строчке рейтинга QS WUR.

Значительно улучшили свою работу, а соответственно закрепили позиции в рейтинге также Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова.

В этом году список казахстанских университетов, вошедших в мировой рейтинг, пополнили Алматинский технологический университет и Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави.

«Всего в этом году в рейтинг QS WUR вошли 16 казахстанских вузов, в прошлом году их было 14, а немногим ранее восемь вузов. Совсем недавно еще в одном мировом рейтинге Times higher education наши вузы серьезно улучшили свои показатели. Это два авторитетных рейтинга. И все это свидетельствует о росте международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это демонстрирует высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене. Хороших результатов удалось достичь благодаря трансформации университетов, а также активной работе преподавателей и ученых», – отметила директор Департамента высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова.

Среди наиболее сильных критериев отечественных вузов – академическая репутация и репутация среди работодателей. Также отмечаются достижения вузов в части научного сотрудничества и интернационализации.

Список лучших университетов мирa QS WUR публикуется с 2004 года.