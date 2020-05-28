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Рекордное количество  энергосберегающих ламп установят в Нур-Султане в этом году

28 Мая 2020 07:44
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Рекордное количество  энергосберегающих ламп установят в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проводятся работы по замене светильников ЖКУ (с натриевой лампой) на современные энергосберегающие светодиодные светильники. Специалисты отмечают, что служат они дольше и более экономичны, что позволяет тратить меньше электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Данные лампы позволят сэкономить электроэнергию и светят они намного ярче, чем обычные лампочки. Экономичность составляет 35-40%. Также они создают улучшенную видимость на дорогах, особенно в ночное время, и делают дороги более яркими и безопасными для водителей автотранспортов, что также удобно и для пешеходов. Если в городе насчитывается 47 тысяч светоточек, в этом году планируем поменять 10 тысяч. В течение 3 лет планируем завершить работу по всему городу», - отметил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Как сообщила в Instagram пресс-служба акимата, в столице также ведутся активные работы по благоустройству дворов, внутридомовых территорий и общественных пространств. В текущем году благоустроят порядка 150 дворов и 50 общественных пространств (парки, скверы).

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Ключевые слова: Энергетика, Нур-Султан,
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