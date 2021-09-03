Рекордное число заражений КВИ за два месяца выявлено в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – 45 352 новых случаев коронавирусной инфекции и 366 летальных случаев было выявлено в Индии за прошедшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

На утро 3 сентября общее число случаев коронавирусной инфекции в стране превысило 32,9 миллионов. Количество людей, погибших от ковида, достигло 440 тысяч.

Согласно информации Министерства Здравоохранения Индии, более 32 миллионов жителей страны выздоровели от вируса.

На данный момент более 670 миллионов жителей Индии вакцинированы первым компонентом.

В четверг в стране зафиксировали 47 092 новых случаев - рекордное число инфекций за последние два месяца.

За прошедшие сутки Индия выявила 45 352 новых случаев коронавирусной инфекции и 366 летальных случаев. Самое большое количество новых случаев было зафиксировано в штате Керала – 32 803. 4 456 инфекций было выявлено в штате Махараштра, 1 992 – в штате Мизорам, 1 509 – в штате Тамилнад и 1 186 – в штате Андхра-Прадеш.