Рекордное число заболевших коронавирусом: карантин продлен в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В течение последних десяти дней в Байконуре зафиксировано около четырехсот новых случаев заболевания коронавирусом, что является абсолютным антирекордом с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 28 января 2022 года зарегистрировано 3 566 заболевших с нарастающим итогом, на лечении в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 находится 36 человек, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 146 человек. По сравнению с данными на 19 января 2022 года прирост составил 384 случая заболеваний, увеличилось число находящихся в стационаре, есть два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Карантин на территории Байконура, который был установлен до 30 января 2022 года, постановлением главы администрации города продлен до 14 февраля 2022 года.

Тем не менее, в новом документе говорится о том, что разрешается в очной форме подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего и высшего образования для обучающихся 9-х и 11-х классов, а также студентов образовательных учреждений высшего образования с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и правил.

Снимаются ограничения на проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты № 1, № 5, № 6. Снимаются ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан по территории города Байконура в ночное время суток.

Остальные ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продлеваются.