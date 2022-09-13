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Рекордное число вакансий зафиксировано на рынке труда Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
13 Сентября 2022, 07:46
Рекордное число вакансий зафиксировано на рынке труда Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале 2022 года в частных компаниях Бельгии насчитывалось 213 822 вакансии. Это рекордное число за всю историю страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные о вакансиях в Бельгии были опубликованы бельгийским статистическим управлением Statbel .

Показатели второго квартала 2022 года бельгийских предприятий по вакансиям оказались выше данных за первые три месяца – 205 877 мест.

Доля вакантных рабочих мест – количество вакансий по сравнению с общим количеством рабочих мест на предприятии - также увеличилась с 4,83% до 4,97%.

Наиболее востребованы работники во Фламандском регионе Бельгии, где по сравнению с предыдущим кварталом вакансии расширились на 3588 мест, в Брюссельском столичном регионе – на 2540 мест, и на 1818 вакансий больше в Валлонии.

На крупных и средних предприятиях в 5,03 раза больше вакансий, чем на малых предприятиях. Однако доля вакантных рабочих мест остается выше на малых предприятиях (6,76%), чем на крупных и средних предприятиях (4,72%).

Более трех четвертей (76,7%) вакансий приходится на пять сфер экономики: некоммерческий сектор, наука и услуги, производство, оптовая и розничная торговля и строительство.

В то же время местная пресса пишет, что данные за второй квартал 2022 года на рынке труда Бельгии могут значительно измениться позже.

Энергетический кризис уже затронул многие бельгийские компании во втором квартале. И неизвестно, как будет меняться количество вакансий в текущем (третьем) квартале, поскольку некоторые энергоемкие компании в настоящее время предпочитают сворачивать производство из-за высоких счетов за электроэнергию.

Фото: statbel.fgov.be






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