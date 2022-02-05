Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане за прошедшие сутки выявлены 7704 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 4109 пациентов, скончались - 23.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 691 180 человек, 8 846 - скончались, 641 538 - вылечились, 40 796 - продолжают лечение.

В стране проведено 6 248 414 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа - 20 531).

На сегодняшний день были введены 12 186 279 доз вакцины от COVID-19. При этом 5 245 925 человек получили первую дозу препарата, 4 750 763 - вторую, 2 189 591 - третью («бустерную»).

Несмотря на рост числа инфицированных COVID-19 в стране смертность от коронавируса остается относительно на низком уровне. Специалисты связывают это с тем, что большая часть больных лечится дома и COVID-19 протекает у них в бессимптомной форме, и редко возникают осложнения в виде пневмонии. Тем не менее, они призывают сохранить ограничения в стране, по крайней мере пока пик заболеваемости не будет пройден и число случаев заражения пойдет на спад, улучшив эпидемиологическую ситуацию в целом.

Напомним, 4 февраля оперштаб Азербайджана сообщил о 7050 выявленных случаях заражения коронавирусом.