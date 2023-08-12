Рекордное число круизных судов прибыло в порты Турции

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Число пассажиров круизных лайнеров, прибывших в Турцию за первое полугодие текущего года, увеличилось на 83,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 692 тысяч человек, передает Trend.

Количество круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты в июле текущего года, выросло на 28,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года – до 154. При этом число пассажиров круизных лайнеров, прибывших в Турцию в этот же период, увеличилось на 72,6 процента - до 209 033 человек.

Число круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты за семь месяцев года, увеличилось на 31,4 процента - до 574.

Наибольшее число круизных лайнеров принял турецкий порт Кушадасы. За семь месяцев текущего года в порт прибыло 264 судна с 372 831 пассажиром на борту.