Рекордное число казахстанцев получили гранты для обучения в колледжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 125 тыс. казахстанцев получили гранты для обучения в колледжах страны. Таким образом, в этом году число обладателей грантов стало рекордным и возросло на 45 тыс. в сравнении с прошлым годом. Всего в организации ТиПО поступили более 183 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Большинство из новоиспеченных студентов выбрали специальности по инженерии, строительству, образованию, туризму, гостиничному бизнесу и др.

Прием документов проходил с 25 июня по 25 августа. В этом году был расширен перечень квот для желающих обучиться бесплатно. Добавлено 5% квоты для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. При равенстве баллов учитывались квотная категория и средний балл аттестата.

«Ежегодно в Казахстане растет количество грантов для обучения в колледжах страны. В рамках поручения Президента до 2025 года 70% госзаказа будет отдано на технические специальности. Так, уже в этом году более 52 тыс. студентов при поступлении выбрали специальности, относящиеся к инженерии, обрабатывающей и строительной отраслям. Кроме того, почти 8 тыс. студентов в этом году впервые поступили на грант в рамках целевой подготовки кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Целевой госзаказ позволяет колледжам выпускать кадры по запросам рынка труда. То есть сразу после окончания колледжа дети будут трудоустроены», – сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Отметим, что в этом году у абитуриентов при подаче заявления была возможность выбрать до четырех специальностей и до четырех колледжей. В 2021 году для обеспечения прозрачности и доступности образования министерством был внедрен новый механизм распределения госзаказа по принципу «Деньги идут за студентом». То есть если раньше гранты распределяли управления образования, то сейчас госзаказ размещается исходя из выбора абитуриентов: бюджетные деньги будут направлены туда, куда захочет поступить выпускник.