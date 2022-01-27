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Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО

27 Января 2022 15:52
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Рекордное число инфицированных за сутки зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Такое количестве инфицированных за сутки в регионе является рекордным с начала пандемии.

По информации пресс-службы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 94%, или 380 случаях у инфицированных наблюдались какие-либо симптомы заболевания.

По числу новых случаев лидирует Петропавловск – 207 положительных результатов ПЦР-исследования за сутки. Среди районов – Кызылжарский, Жамбылский и район Шал акына. Здесь за сутки 32, 24 и 22 новых случая, соответственно. В остальных 10 районах выявили от 6 до 19 инфицированных.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 1 966 исследований на коронавирус.

В пресс-службе добавили, что за последние две недели в области зарегистрировали 2 387 случаев коронавируса. В сравнении с предыдущими двумя неделями, отмечается рост заболеваемости в 5,6 раза.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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