Рекордное число инфицированных КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 152 новых случая инфицирования коронавирусом – антирекорд региона с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 152 человек у 131 были симптомы заболевания. ПЦР-анализ у 143 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 9 – с целью эпиднадзора.
Больше инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 59 человек, в Айыртауском районе 17, в Кызылжарском – 12 человек. Коронавирус выявили во всех районах области.
Всего в четырех лабораториях региона за сутки провели 1183 ПЦР-исследования.
Наутро 30 июня, в стационарах с коронавирусом находится 661 человек. Из них 300 – в кислородозависимом состоянии. В реанимации - 43 жителя региона.
Ранее в управлении здравоохранения отмечали более тяжелое течение заболевания COVID-19, в сравнении с летом прошлого года, рост кислородозависимых пациентов.
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