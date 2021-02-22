Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Рекордное число детей родилось в Казахстане в 2020 году

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2021, 16:21
Рекордное число детей родилось в Казахстане в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, за январь-декабрь 2020 года в Казахстане зарегистрировано 425,6 тысячи родившихся, что на 22,6 тысячи человек, или на 5,6% больше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 8,5 тысячи человек, или на 2% больше, чем в 1987 году (предыдущий рекорд числа родившихся – 417,1 тысячи человек). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

За указанный период 2020 года в городской местности число родившихся составило 248,7 тысячи человек, или 58,4%, в сельской – 176,9 тысячи человек, или 41,6%.
Более половины всех родившихся зарегистрировано в 6-ти регионах страны: в Туркестанской (14,4%), Алматинской областях (12,7%), г. Алматы (8,3%), г. Шымкенте (7,4%), г. Нур-Султане (7%) и Жамбылской (6,9%) области.
Средний возраст матери при рождении ребенка составил 29,2 года.
По национальности матери родилось 79,8% казахов, 7,9% русских, 4,4% узбеков, 1,5% уйгур, 0,9% украинцев и по 0,7% татар и немцев.

Общий коэффициент рождаемости, показывающий число рождений на 1000 человек, за январь-декабрь 2020 года составил 22,40 родившихся на 1000 населения.


Демография   Статистика   Общество   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау