Рекордно высокая температура воды зафиксирована в Средиземном море

3 Ноября 2022, 07:45

3 Ноября 2022, 07:45

Рекордно высокая температура воды зафиксирована в Средиземном море

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средиземное море перегревается, такие рекордно высокие показатели ученые зафиксировали впервые: в ноябре температура воды достигла 23°C, что означает повышение на 5°C по сравнению с сезонными нормами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Эта волна тепла угрожает всей экосистеме. Пока дайверы находятся на глубине 15 метров, термометр показывает 21°C, такая температура была бы в норме на поверхности.

«Одни виды морских животных будут мигрировать, другие исчезнут в этом регионе», — говорит океанолог Карина фон Шукманн.

Летом Средиземноморский бассейн пострадал от жары, но больше всего высокая температура воздуха оказала влияние на побережье Франции. Море настолько прогрето, что некоторые морские растения гибнут. Ученые обеспокоены тем, что это может только усилиться. Повышение средней глобальной температуры, периоды сильной жары и повышение температуры моря проявляются с возрастающей интенсивностью и частотой.

«Особенно поразительно для нынешнего 2022 года то, что месяцы с очень сильной аномалией следуют друг за другом, - поясняет метеоролог Франсуа Жобар. - Мы думаем о мае, который был самым жарким месяцем, был август, который был вторым самым жарким месяцем, а теперь октябрь, который также является самым жарким месяцем».

Глобальное потепление и изменение климата с каждым годом становятся все более интенсивными. Морские волны тепла генерируются более теплой погодой на суше и с изменением климата они становятся более частыми и дольше длятся.

Ранее сообщалось, что в октябре аномально теплая погода установилась в Бельгии и Франции. Температура была на 5-8 градусов выше климатических норм.

Фото: Fernandez/Copyright 2019 The AP