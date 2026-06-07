Рекордный чемпионат мира по футболу стартует 11 июня: главное о турнире

Уже 11 июня стартует чемпионат мира по футболу — крупнейший в истории турнир под эгидой ФИФА. Впервые за титул поборются 48 национальных команд, а матчи примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Финальная часть мирового первенства продлится более месяца. Обладатель трофея определится 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде.

Нынешний турнир станет рекордным сразу по нескольким показателям. Если на первом чемпионате мира в 1930 году выступали 13 сборных, то теперь их число выросло до 48. Количество матчей также достигло исторического максимума — болельщиков ждут 104 игры.

Одной из главных новинок станет измененный формат соревнований. На групповом этапе 48 команд разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших сборных из числа финишировавших третьими. Таким образом, стадия на вылет начнется уже с 1/16 финала.

Специалисты считают, что новая система заметно снижает вероятность громких сенсаций на ранней стадии. Теперь фаворитам будет гораздо проще выйти из группы, а их неудача станет настоящей неожиданностью.

Матчи чемпионата мира пройдут на 16 стадионах в трех странах. США примут большинство игр на 11 аренах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Даллас и Атланту. В Мексике матчи состоятся на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико, а также в Гвадалахаре и Монтеррее. Канада впервые примет чемпионат мира на стадионах в Торонто и Ванкувере.

К главным претендентам на титул букмекеры относят действующего чемпиона мира Аргентину, а также Францию, Испанию, Англию и Бразилию. В числе команд, способных преподнести сюрприз, называют Норвегию с Эрлингом Холандом, Марокко, Сенегал и дебютанта чемпионатов мира — сборную Узбекистана.

ЧМ-2026 также может стать последним мировым первенством для целого поколения футбольных звезд. На турнире сыграют Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Мануэль Нойер и Кевин де Брюйне, для которых этот чемпионат мира, возможно, станет заключительным в карьере.

Ранее стало известно, какое решение по сборной Казахстана приняла ФИФА накануне чемпионата мира 2026 года.