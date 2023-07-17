Рекордная жара фиксируется в нескольких странах Евросоюза

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ - Аномально высокие температуры воздуха фиксируются в южных странах Европы. К рекордным уровням жара приближается в Италии, Испании, Франции. Европейские синоптики предупреждают, что палящее солнце, вероятно, будет и на этой неделе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, из-за жары «красный код» объявлен для 16 итальянских городов в ближайшие дни. Это Бари, Болонья, Кальяри, Кампобассо, Катания, Чивитавеккья, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Мессина, Палермо, Перуджа, Пескара, Риети, Рим и Витербо.

Министерство здравоохранения Италии предупреждает местное население о возможных негативных последствиях для здоровья. Рекомендуется как можно меньше находиться на солнце с 11:00 до 18:00 часов.

В ближайшие дни температура в столице в Риме поднимется выше 40 градусов, а во вторник достигнет 42 градусов. На Сицилии и Сардинии ожидается температура выше 48 градусов.

В Испании особенно жарко внутри страны. Такие города, как Севилья и Кордова на юге страны сталкиваются с отметками в 40 градусов жары. Самые высокие температуры ожидаются сегодня. Ртутный столбик может подняться до 42 градусов, а местами, возможно, даже до 44 градусов. Небольшое понижение температуры воздуха может быть со среды текущей недели.

Из-за засухи на испанском острове Ла-Пальма случился крупный лесной пожар. Тем не менее, власти сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Однако огонь превратил в пепел около 4,6 тысячи гектаров. Эвакуировано более 4,2 тысячи жителей. На локализацию пожара были направлены сотни пожарных и десять пожарных самолетов. В следующие дни температура на Ла-Пальме вновь повысится.

Лето на юге Франции также особо жаркое. Власти объявили оранжевый код для региона вокруг Ниццы в ближайшие дни. В Авиньоне прогнозируются высокие температуры, которые могут достигнуть 40 градусов.

Становится очень жарко внутри Греции. В столице в г.Афинах установилась 40-градусная жара. Такие достопримечательности, как Акрополь, из-за жаркой погоды закрываются раньше. Представителям физически тяжелых профессий запрещено работать с 12 до 17 часов дня в «пиковое время» жары.

В районе Фессалии Греческий метеорологический институт объявил красный код опасности. Большая часть остальной части Греции имеет оранжевый код.