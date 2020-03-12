Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рекордная экономия за всю историю госзакупок зафиксирована в 2019 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Марта 2020, 12:22
Рекордная экономия за всю историю госзакупок зафиксирована в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев сообщил о рекордной экономии средств в сфере государственных закупок в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте вкратце рассказать о ходе исполнения Закона «О государственных закупках», с учетом изменений, принятых Законом от 26 декабря 2018 года. Во-первых, это запрет закупа из одного источника по несостоявшимся конкурсам. В результате существенно сократилась общая доля закупок из одного источника с 72% в 2018 году до 49% в 2019 году, а по конкурентным закупкам с 51% до 13% соответственно», - сообщил Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

Также, по его словам, в 2019 году зафиксирована наибольшая за всю историю госзакупок экономия по итогам госзакупок в сумме 361 млрд тенге.

«При этом общая сумма экономии за последние 3 года составила около 1 трлн тенге», - добавил спикер.

Согласно данным пресс-службы Министерства финансов РК, экономия средств в сфере госзакупа составила: в 2016 году – 173 млрд, в 2017 году – 250 млрд, в 2018 году – 311 млрд, в 2019 году – 361 млрд.


Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК