Рекордная экономия за всю историю госзакупок зафиксирована в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев сообщил о рекордной экономии средств в сфере государственных закупок в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте вкратце рассказать о ходе исполнения Закона «О государственных закупках», с учетом изменений, принятых Законом от 26 декабря 2018 года. Во-первых, это запрет закупа из одного источника по несостоявшимся конкурсам. В результате существенно сократилась общая доля закупок из одного источника с 72% в 2018 году до 49% в 2019 году, а по конкурентным закупкам с 51% до 13% соответственно», - сообщил Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

Также, по его словам, в 2019 году зафиксирована наибольшая за всю историю госзакупок экономия по итогам госзакупок в сумме 361 млрд тенге.

«При этом общая сумма экономии за последние 3 года составила около 1 трлн тенге», - добавил спикер.

Согласно данным пресс-службы Министерства финансов РК, экономия средств в сфере госзакупа составила: в 2016 году – 173 млрд, в 2017 году – 250 млрд, в 2018 году – 311 млрд, в 2019 году – 361 млрд.