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    14:47, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Рекорд шестой год подряд: в Японии более 1000 случаев психических заболеваний вызваны работой

    Количество случаев психических расстройств, связанных с работой, в Японии увеличилось на 172 в 2024 финансовом году, достигнув 1 055 — это рекордный показатель шестой год подряд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    выгорание, офис, работа
    Фото: freepik.com

    Из общего числа случаев 88 включали самоубийства или попытки самоубийства, что на девять больше по сравнению с предыдущим годом, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

    Издевательства и домогательства со стороны начальства стали причиной 224 случаев психических расстройств. На втором месте — резкие изменения в объеме или характере работы (119 случаев).

    На третьем месте — жестокое обращение со стороны клиентов, включая физическое и словесное насилие: зарегистрировано 108 таких случаев, из них 78 касались женщин.

    Домогательства со стороны клиентов были включены в список оснований для получения компенсации в связи с психическим стрессом, начиная с 2023 финансового года, отмечает Kyodo News.

    По видам деятельности больше всего заявок на получение компенсаций, связанных с психическими расстройствами, поступило от работников сферы социального обеспечения и помощи — 270 случаев.

    Число поданных заявок на компенсацию из-за психических заболеваний достигло рекордных 3 780, что на 205 больше, чем в предыдущем году.

    Количество случаев психических расстройств, связанных с работой, в Японии в 2023 финансовом году составило 883.

    Теги:
    Япония Мировые новости Ментальное здоровье
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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