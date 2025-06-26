Рекорд шестой год подряд: в Японии более 1000 случаев психических заболеваний вызваны работой

Из общего числа случаев 88 включали самоубийства или попытки самоубийства, что на девять больше по сравнению с предыдущим годом, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Издевательства и домогательства со стороны начальства стали причиной 224 случаев психических расстройств. На втором месте — резкие изменения в объеме или характере работы (119 случаев).

На третьем месте — жестокое обращение со стороны клиентов, включая физическое и словесное насилие: зарегистрировано 108 таких случаев, из них 78 касались женщин.

Домогательства со стороны клиентов были включены в список оснований для получения компенсации в связи с психическим стрессом, начиная с 2023 финансового года, отмечает Kyodo News.

По видам деятельности больше всего заявок на получение компенсаций, связанных с психическими расстройствами, поступило от работников сферы социального обеспечения и помощи — 270 случаев.

Число поданных заявок на компенсацию из-за психических заболеваний достигло рекордных 3 780, что на 205 больше, чем в предыдущем году.

Количество случаев психических расстройств, связанных с работой, в Японии в 2023 финансовом году составило 883.