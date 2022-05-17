17 Мая 2022 22:45

Рекорд посещаемости установлен в автосалонах Allur

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа льготного автокредитования, запущенная в Казахстане, пользуется небывалым спросом. Лишь в первый день запуска программы дилерские центры Allur в Нур-Султане и Алматы посетили свыше 4 тыс. человек, передает МИА «Казинформ».

Ажиотаж понятен, потому что программа очень интересная. По словам представителей Allur, в компании ожидали и готовились к высокому спросу. «Казахстанцам не стоит волноваться, приобрести заветный автомобиль под выгодный процент сможет каждый желающий», - сообщили в пресс-службе компании.

На сегодня в дилерских центрах Allur представлены порядка 4 тыс. автомобилей. Еще 3,5 тыс. машин, находящихся на заводе «Сарыарка Авто Пром», готовы к отгрузке по регионам. А в следующем месяце завод планирует выпустить порядка 7 тыс. автомобилей.

Несмотря на большое скопление людей, чувствуется хорошее настроение клиентов. В дилерских центрах также подготовили места для комфортного ожидания очереди.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования. Теперь у жителей страны есть возможность без первоначального взноса, в кредит под 4 % приобрести машину отечественного производства. А вот авто стоимостью до 15 млн доступно уже с условием доплаты.



