РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:14, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рекорд по самому длительному трудовому стажу установлен в Казахстане

    династия Тукубаевых
    Фото: телеканал Хабар

    Династия железнодорожников Тукубаевых вошла в казахстанскую книгу рекордов КИНЭС, установив рекорд по самому длительному трудовому стажу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Хабар.

    Специальный сертификат им вручил официальный представитель КИНЭС Куандык Кудайбергенов в прямом эфире телемарафона «Адал еңбек» на телеканале «Хабар».

    Появление новой страницы «Преданность профессии» в КИНЭС стало ярким событием праздничного телемарафона.

    Совокупный стаж всей династии рекордсменов, подтвержденный трудовыми книжками, составляет 616 лет. Семья Тукубаевых уже в пятом поколении верны своей нелегкой профессии. В разное время на железной дороге работали и продолжают работать 27 представителей семьи Тукубаевых.

    В ходе телемарафона Галымбек Тукубаев отметил, что испытывает чувство гордости за свою профессию.

    - Я работаю ведущим инженер-технологом Семейской дистанции путей. Свои знания и накопленный опыт передаю молодым железнодорожникам нашей семьи. Сегодня на железной дороге трудятся уже внуки и правнуки основателей династии Тукубаевых, - сказал он.

    Теги:
    Profi
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!